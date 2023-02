Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Passanten melden Exhibitionist im Dietenbachpark - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am 19.02.2023, zwischen 19 und 22.05 Uhr, soll eine bislang unbekannte männliche Person im Dietenbachpark in Freiburg sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Der Unbekannte soll sich dabei an der Fußgängerbrücke auf dem Gehweg in unmittelbarer Nähe zum Skatepark aufgehalten haben. Als der Mann von einem Zeugen gesehen wurde, entfernte er sich in Richtung Dietenbachsee. Am selben Abend um circa 22.05 Uhr soll der Mann an der gleichen Tatörtlichkeit erneut durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen sein. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 1,80 Meter groß, roter Jogginganzug mit schwarzen Streifen auf dem Arm, schwarze Sturmhaube, ähnlich einer Maske, welche beim Gokartfahren getragen wird.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell