POL-PIBIN: Einbruch in Wertstoffhof- Täter geschnappt!

Bingen (ots) - Zwischen Montag, den 17.07.2023 - 17:30 Uhr und 19:30 Uhr kam es in 55411 Bingen in der Hindenburgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

