Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Sprendlingen (ots)

Am 21.07.2023 um 22:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die L400 von Badenheim aus kommend in Fahrtrichtung Gensingen. Kurz hinter dem Kreisverkehr im Bereich Sprendlingen geriet er auf die dortige Fahrbahninsel, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der 62- Jährige zog sich durch den Sturz Schürfwunden und Prellungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell