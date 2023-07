POL-PIBIN: Diebstahl von Jungreben

Sprendlingen (ots) - In der Nacht zum 17.07.2023 um 01.34 Uhr wurde ein Feuer in der Integrierten Gesamtschule Gerhard-Ertl in Sprendlingen gemeldet. Als die Polizeibeamten an der Schule eintrafen, konnten diese schon Rauchentwicklung im Inneren des Schulgebäudes feststellen. Die bereits eingetroffene Feuerwehr konnte den kleineren Brand schnell löschen. Am Gebäude der Schule entstand kein Sachschaden. Lediglich das ...

