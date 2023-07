Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung durch Feuer in einer Schule

Bingen (ots)

In der Nacht zum 17.07.2023 um 01.34 Uhr wurde ein Feuer in der Integrierten Gesamtschule Gerhard-Ertl in 55576 Sprendlingen, Am Weiher 1 gemeldet. Als die Polizeibeamten an der Schule eintreffen, konnten diese schon Rauchentwicklung im Innenraum des Schulgebäudes, Klassenzimmer, feststellen. Die bereits eingetroffene Feuerwehr kann den kleineren Brand löschen. Durch das Feuer wurde das Inventar des Klassenraums beschädigt, die Höhe des eingetretenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zur Brandursache können noch keine konkreten Angaben gemacht werden, dieses ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Schulbetrieb wird hiervon nicht beeinträchtigt sein und wird regulär zu Wochenbeginn fortgesetzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen, Tel.: 06721-9050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell