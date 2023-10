Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen v. 01.10.2023

++ Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht ++

Wildeshausen. In der Nacht zum 30.09.2023 wurde ein im Reepmoorsweg geparkter blauer Opel an der Fahrerseite und der hinteren Scheibe beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

++ Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt ++

Wardenburg. Am 30.09.2023 um 11:35 Uhr kam es auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60jähriger Pedelec-Fahrer aus Oldenburg leicht verletzt wurde. Eine 45jährige Frau aus Wardenburg war mit ihrem Pkw VW auf der Oldenburger Straße in Richtung Sage unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Friedrichstraße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah die 45jährige den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer. Bei der Kollision stürzte der 60jährige und zog sich dabei leicht Verletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

