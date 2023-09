POL-DEL: Pressemitteilung der Polizei Wildeshausen v. 30.09.23

Delmenhorst (ots) - ++ Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf ++ 26954 Nordenham, Butjadinger Straße 51 Freitag, den 29.09.2023, gegen 13.50 Uhr Am Freitag kam es in Abbehausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannter Fahrer eines Wohnmobiles befuhr die Butjadinger Straße in Fahrtrichtung Butjadingen. In Höhe der Unfallstelle stieß der Fahrer gegen den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten ...

mehr