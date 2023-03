Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Wohnhaus und ein Geschäft

Hagen/ Schwülper (ots)

Im Norden und im Süden des Landkreises Gifhorn kam es am gestrigen Mittwoch und der Nacht zum heutigen Donnerstag zu zwei Einbrüchen.

In der Ortschaft Hagen verschafften sich die Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Räume wurden anschließend nach Wertsachen durchsucht, die Täter entwendeten so Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 17:15 Uhr und 20:15 Uhr. Im Tatzeitraum von Mittwochabend, 19:00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 04:35 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße in Schwülper ein. Dazu hebelten sie eine Tür auf, auch hier erbeuteten die Täter Bargeld.

In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt vom jeweiligen Tatort. Es werden Zeugen und Hinweisgeber zu den Taten, auffälligen oder verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen gesucht. Entsprechende Beobachtungen können der Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell