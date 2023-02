Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall mit vier Verletzten als Folge

L284 zw. Ummern und Wesendorf (ots)

Ein Unfall auf der Landesstraße 284 am heutigen Morgen um 07:30 Uhr hatte vier verletzte Personen und drei beschädigte Fahrzeuge als Folge. Eine 25-Jährige fuhr auf der Landesstraße von Ummern in Richtung Wesendorf. Auf Höhe einer Abfahrt nach Pollhöfen musste sie mit ihrem Skoda Superb halten, da ein vor ihr fahrendes Auto abbiegen wollte. Nach ersten Ermittlungen erkannte dies eine 40-Jährige, die in die gleiche Richtung fuhr, nicht rechtzeitig und wich mit ihrem Kia Ceed nach links aus. Dabei touchierte sie zunächst den Skoda und prallte schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Volkswagen Bus zusammen. In diesem befanden sich neben der 48-jährigen Fahrerin noch zwei minderjährige Insassen.

Durch den Zusammenstoß wurden die drei Insassen des Busses leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung jedoch verlassen. Die 40-Jährige wurde schwer verletzt und per Rettungswagen in ein anderes Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige blieb unverletzt. Am VW Bus und dem Kia Ceed entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Skoda wurde leicht beschädigt und war noch fahrbereit.

Die Landesstraße war zunächst vollständig gesperrt. Ab ca. 08:45 Uhr wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, ab etwa 09:30 Uhr war die Unfallaufnahme und damit auch diese halbseitige Sperrung beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell