POL-COE: Dülmen, Charleville-Mezieres-Platz/ Fußgängerin von Auto erfasst

Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person hat am Samstag (26.08.23) versucht, in eine Wohnung am Kreuzweg einzubrechen. Gegen 13.20 Uhr hörte eine Zeugin Geräusche. Sie sah, wie sich ein Mann an einer Terrassentür zu schaffen machte. Als er die Zeugin bemerkte, flüchtete er in Richtung Münsterstraße. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

