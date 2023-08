Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/Straßenschilder abmontiert

Coesfeld (ots)

Keinen Scherz, sondern einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (26.08.) auf der K10 in Ottmarsbocholt begangen. Im Zeitraum von 19.00 bis 4.00 Uhr montierten die Unbekannten die Verkehrszeichen, die auf die dortige 90-Grad-Kurve im Bereich des Saalmannssee hinweisen, und weitere Schilder, die auf die gesperrte BAB-Brücke hinweisen, ab. So war der Kurvenbereich, insbesondere in der Dunkelheit, nicht mehr rechtzeitig erkennbar. Aufgrund der Gefährlichkeit der Situation stellt diese vermutlich als Scherz gemeinste Aktion einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Die Schilder konnten in einer Schutzhütte am angrenzenden Parkplatz aufgefunden und durch die Polizisten wieder aufgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell