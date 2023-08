Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Harle/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Ein 54-Jähriger Sendener ist in der Nacht auf Sonntag (27.08.23) betrunken Auto gefahren. Zeugen beobachteten gegen 2.35 Uhr, wie er langsam die B525 in der Bauerschaft Harle befuhr. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Autofahrer. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest war positiv. Zudem entdeckten die Polizisten frische Unfallschäden an dem Auto. Der Sendener gab an, gegen den Bordstein eines Kreisverkehrs in Gescher gefahren zu sein.

Er musste mit zur Wache, wo ihm ein eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Sendener die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell