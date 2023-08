POL-COE: Billerbeck, L580/ Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Am 26.08.2023, um 10:05 Uhr, erreichten mehrere Notrufe die Rettungsleitstelle und die Leitstelle der Polizei in Coesfeld. Die Anrufer meldeten einen Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Menschen in Senden, dort im Kreuzungsbereich der Münsterstr. und der Gartenstraße. Ein Mann war zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund ...

