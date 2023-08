Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstr.

Münsterstr., Verkehrsunfall mit 4 verletzten Menschen

Coesfeld (ots)

Am 26.08.2023, um 10:05 Uhr, erreichten mehrere Notrufe die Rettungsleitstelle und die Leitstelle der Polizei in Coesfeld. Die Anrufer meldeten einen Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Menschen in Senden, dort im Kreuzungsbereich der Münsterstr. und der Gartenstraße. Ein Mann war zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund der gemeldeten Unfallsituation wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei und zudem ein Notarzt eingesetzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein 70-jähriger Münsteraner mit seinem Auto aus Richtung Bundesstraße 235 kommend in Richtung Kreisverkehr / Busbahnhof. In dem Fahrzeug fuhren auch noch zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren mit. Zeitgleich befuhr ein 55-jährige Aschebergerin die Münsterstr. aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Grete-Schött-Ring. In diesem Auto befanden sich noch 2 weitere Mitfahrer im Alter 16 und 22 Jahren. Im dem, mit einer Ampelanlage ausgestatteten, Kreuzungsbereich kam es aus bislang noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der Münsteraner Fahrer sowie die 3 Insassen des Fahrzeuges der Aschebergerin verletzt. Alle Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Um die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr sowie die Unfallaufnahme der Polizei zu ermöglichen, wurde die Straßen in diesem Bereich bis 11:20 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

