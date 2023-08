Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße/Nottulnerin bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

In ein Krankenhaus brachte ein Rettungswagen am Donnerstag (24.08.) eine 77-jährige Nottulnerin. Sie überquerte gegen 10.25 Uhr gemeinsam mit einer Bekannten die Münsterstraße am Fußgängerüberweg. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein 41-jähriger Autofahrer aus Heek von der Lindenstraße in die Münsterstraße ab. Als er die beiden Frauen erkannte, bremste er sein Auto stark ab. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Die Nottulnerin erschreckte sich jedoch so stark, dass sie zu Fall kam und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell