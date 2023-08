Coesfeld (ots) - Durch das Einschlagen der Scheibe der Beifahrertür gelangten Unbekannte am Sonntag (20.08.) in einen Mercedes Sprinter in der Straße Ovelgönne in Dülmen. Aus dem Innenraum stahlen sie ein Handy, was dort abgelegt war. Die Tatzeit liegt zwischen 10.30 und 18.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

