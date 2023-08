Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rudolf-Diesel-Straße, Schlosserstraße

Erstmeldung: Einbrüche in drei Lagerhallen, vier Tatverdächtige festgenommen

Coesfeld (ots)

In der Nacht vom 23.08.2023 (Mittwoch) auf den 24.08.2023 (Donnerstag), brachen Täter in mindestens drei Lagerhallen in Olfen ein.

Am frühen Morgen, gegen 03.15 Uhr, ging bei der Polizeileitstelle in Coesfeld ein Hinweise auf einen Einbruch in eine Lagerhalle auf der Rudolf-Diesel-Straße ein. Der Melder gab an, immer noch Geräusche aus dem Inneren des Gebäudes wahrnehmen zu können.

Zusammen mit Beamten der Polizei Recklinghausen und einem Hundeführer mit seinem Diensthund, umstellte die Polizei das Gebäude. Alle sich noch zu dem Zeitpunkt im Inneren der Räumlichkeiten befindlichen Personen stellten sich vor dem Einsatz des Diensthundes den Beamten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte keine weitere Person angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass Diebesgut zum Abtransport bereit gelegt worden ist.

Die vier Tatverdächtigen wurden vor Ort festgenommen und zur Polizeiwache nach Dülmen gebracht.

Ein vor Ort geparktes Auto mit ausländischem Kennzeichen wurde sichergestellt.

Die Identität der Tatverdächtigen ist noch nicht abschließend geklärt. Auch steht noch im Raum, ob ein weiteres Fahrzeug oder weitere Täter flüchtig sind.

In der selben Nacht brachen bislang unbekannte Täter in zwei weitere Firmengebäude auf der Schlosserstraße in Olfen ein. Hier wird ein Zusammenhang geprüft. Zum Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell