Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Schützenhaus (21.05.2022)

St. Georgen (ots)

Unbekannte sind am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in ein Vereinsheim auf der Straße "Seilerberg" eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in die Innenräume des Schützenhauses der "Schützengilde St. Georgen" und stahlen eine Kassette mit einem geringen Geldbetrag. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell