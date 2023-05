Polizeipräsidium Konstanz

Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis Bremsendefekt führt zu Unfall (20.05.2023)

Blumberg (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Autofahrer bei einem Unfall am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der Straße "Randenweg". Ein 58-jähriger Isuzu D-Max-Fahrer war auf dem Weg in Richtung Fützen unterwegs als er bemerkte, dass an seinem Auto die Bremsen nicht mehr funktionierten. Um sein Gefährt auf der abschüssigen Strecke zum Stehen zu bringen, fuhr der Mann einen angrenzenden Hang hinauf. Dabei kippte der Isuzu Pick-Up um, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

