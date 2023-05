Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rücksichtloser Mercedes Sprinter Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Polizei sucht Zeugen (16.05.2023)

Bräunlingen (ots)

Durch eine gefährliche und rücksichtslose Fahrweise aufgefallen ist ein Transporter Fahrer am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Tannheim und Bräunlingen. Der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter Kastenwagens mit VS-Kennzeichen überholte zunächst zwischen Tannheim und Wolterdingen einen 25-jährigen Autofahrer trotz Gegenverkehrs. Kurze Zeit später überholte er zwischen Bruggen und Bräunlingen in einer unübersichtlichen Kurve einen weißen VW Polo und einen 7,5 Tonner mit Pritsche. Ein entgegenkommender Audi Q 7-Fahrer musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Sprinter zu vermeiden. Auch die beiden Fahrer der überholten Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um dem rücksichtlosen Raser das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die der Fahrer des Kastenwagens durch seine Fahrweise behindert oder sogar gefährdet hat. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

