Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos durchwühlt und Gegenstände gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind im Fliederweg in einen VW Golf eingedrungen und haben ihn durchwühlt. Am Donnerstagmorgen stellte der Halter fest, dass sein Auto nicht mehr verschlossen und der Innenraum ziemlich durcheinander gebracht worden war. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge zwei Sonnenbrillen, mehrere Warnwesten, einen Dienstausweis, verschiedene Schlüssel und Transponder mit. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen, denen zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.10 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

In der gleichen Nacht wurde auch ein Pkw in der Donnersbergstraße zum Ziel von Dieben. Das Fahrzeug stand in Höhe des Hauses Nummer 105 - und war leider unverschlossen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, drangen Unbekannte in den Wagen ein und rissen sich Kopfhörer sowie den Fahrzeugschein unter den Nagel. Hier ermittelt die Polizeiinspektion 1 und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell