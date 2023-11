Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Schrottauto nachts durch die Stadt

Kaiserslautern (ots)

Nicht schlecht gestaunt haben Polizeibeamte, als ihnen in der Nacht zu Freitag gegen 1.45 Uhr in der Lauterstraße ein Pkw entgegen kam, der ohne Licht fuhr und im Frontbereich einen starken Schaden aufwies. Weil der Wagen darüber hinaus Schlangenlinien fuhr, immer wieder stark bremste und beschleunigte, sollte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer reagierte aber nicht auf das Anhaltesignal; er verlangsamte zwar mehrfach seine Fahrt, setzte sie dann aber immer wieder fort.

Aufgrund seiner starken Beschädigung kam der Pkw jedoch nicht allzu weit und konnte schließlich an der Einmündung Reichswaldstraße/Käthe-Kollwitz-Straße gestoppt werden. Wie sich herausstellte, war der 49-jährige Mann am Steuer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest zeigte zwar 0 Promille an; wegen seiner verwaschenen Aussprache und des auffälligen Verhaltens wurde jedoch die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, um zu überprüfen, ob Betäubungsmittel im Spiel sind.

Der Fahrer wollte nach eigenen Angaben den Kia wegen des Unfallschadens zum Schrottplatz bringen. Das übernahm dann anschließend ein Abschleppunternehmen. Auf den 49-Jährigen kommen nun diverse Kosten sowie ein Strafverfahren zu. |cri

