POL-NI: Im Überholverbot zum überholen ausgeschert und dabei Überholenden abgedrängt

Rinteln (ots) - (ne) In der Nacht von Donnerstag, 07.09.2023 auf Freitag, 08.09.2023, gelangten bisher unbekannte Täter in das Fahrzeuginnere, eines in Steinbergen in der Straße An der Hirschkuppe geparkten Pkw Dacia. Es wurde eine Handtasche mit Geldbörse, Bargeld sowie persönlichen Gegenständen in Höhe von etwa 300,00 Euro entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei immer wieder keine ...

