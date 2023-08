Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Streit zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Jockgrim (ots)

Ein 45-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg in der Buchstraße in Jockgrim und bremste erst kurz vor einer 66-jährigen Frau, die mit ihrem angeleinten Hund unterwegs war, ab. Daraufhin kam es zum Streitgespräch. Da der Radfahrer einen Wurf seines Rades in Richtung der Frau antäuschte, biss der Hund der Frau in den Knöchel des Radfahrers. Die Polizei nahm die Personalien auf und erfasste gegenseitige Anzeigen.

