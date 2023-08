POL-PDLD: Rülzheim - Handykontrolle auf Umleitungsstrecke

Bellheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag überstiegen bislang unbekannte Täter die Umzäunung des Bellheimer Schwimmbads und entwendeten mehrere Stromkabel. Die genau Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen der Tat möchten sich bitte telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: ...

