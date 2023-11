Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, Taschendiebe!

Kaiserslautern (ots)

In der Fußgängerzone ist eine Frau aus dem Landkreis Birkenfeld am Donnerstag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 65-Jährige bei der Polizei anzeigte, war sie gegen 15.30 Uhr zusammen mit zwei Begleiterinnen in der Fackelstraße unterwegs. Ihren Rucksack, in dem sich auch die Geldbörse befand, trug sie auf dem Rücken.

Erst als sie die Tasche abzog, stellte die Frau fest, dass der Verschluss offenstand und die Geldbörse fehlte. Die 65-Jährige war sich aber sicher, die Tasche verschlossen zu haben. Wann und wo genau sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte, konnte die Bestohlene nicht sagen. Weder ihr noch ihren Begleiterinnen war jemand aufgefallen.

Unser Tipp: Geldbörsen und Wertgegenstände am besten in Innentaschen der Kleidung verstauen, um sie möglichst nah am Körper zu tragen. Taschen auf jeden Fall immer verschließen, und am besten den Verschluss zur Körperseite hin tragen. - Machen Sie es Dieben so schwer wie möglich, etwas zu stehlen! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell