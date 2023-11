POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - GS-Baßgeige -Bauwagen aufgebrochen und beschmiert Rund 2.000 EUR Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter am 23.11.23, zwischen 19.00 - 22.00 Uhr an, als sie gewaltsam in einen Bauwagen eindrangen, der auf einem Baustellengelände an der Gerhard-Weule-Str. abgestellt war. Art und Höhe des evtl. dabei erbeuteten Diebesgutes steht noch nicht fest. ...

