Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 28.11.2023

Goslar (ots)

GS-Innenstadt

-Diebstahl in Juweliergeschäft

Am 27.11.2023, gegen 16.20 Uhr, suchten zwei Männer ein Juweliergeschäft in der Rosentorstraße auf. Sie täuschten der Verkäuferin gegenüber zunächst Kaufabsicht vor und ließen sich einige Schmuckgegenstände vorlegen.

Den Augenblick der Schmuckvorlage durch die 57-jährigen Verkäuferin nutzten die Männer, um plötzlich das vorgelegte Tablett an sich zu nehmen und anschließend aus dem Geschäft in Richtung Fischemäkerstraße zu flüchten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im innerstädtischen Bereich verließ ergebnislos. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Bereich.

Evtl. Zeugen der Tat, bzw. der anschließenden Flucht der beiden Männer durch die Fußgängerzone, werden gebeten, sich unter der 05321/3390 zu melden.

-Einbruch in Café

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Sonntag, 26.11.23, 17.30 Uhr und Montag, 27.11.23, 06.15 Uhr, gewaltsam über die Backstube in ein Café in der Straße Hoher Weg ein. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten, machten hierbei jedoch keine Beute.

Die Polizei Goslar bittet auch hier um sachdienliche Hinweise unter der 05321/3390.

GS-Georgenberg

-Kennzeichendiebstahl

Am Mo., 27.11.2023, im Zeitraum von 09:30 - 13:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere und hintere amtliche Kennzeichen, GS-SI 8. Diese Kennzeichen waren an einem PKW Audi A4 angebracht, der in der Straße Kuhlenkamp am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Personen, die in dem Zeitraum evtl. den Abbau der Kennzeichen beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verbleib des Kennzeichens geben können, werden um Mitteilung an die Polizei Goslar unter 05321 / 3390 gebeten.

Landkreis

-Winterliche Straßenverhältnisse im Landkreis Goslar

Quasi über Nacht hat der Winter im Landkreis Goslar Einzug gehalten. Seit den späten Nachmittagsstunden des 27.11.2023 und einsetzendem Schneefall verzeichnen die Dienststellen der Polizei (PI) Goslar ein erhöhtes Einsatzaufkommen, insbesondere im Verkehrssektor.

Bis zum Mittwochmittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der PI rund 30 Verkehrsunfälle, die zum überwiegenden Teil im Zusammenhang mit den schneeglatten Straßen stehen. Zum Glück blieb es hierbei fast ausschließlich bei Blechschäden.

Lediglich bei einem Unfall in der Kaiserstraße, 38690 Vienenburg, wurde heute gegen 09.05 Uhr ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Harz leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus nach Wolfenbüttel gebracht.

Auf dem abschüssigen Teil der Kaiserstraße war zuvor ein 18-jähriger Vienenburger mit seinem Opel Corsa auf der schneeglatten Fahrbahn in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Audi A 3 des 58-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Infolge der Unfälle kam es teilweise zu größeren Verkehrsbehinderungen. So sorgte gegen 06.20 Uhr ein Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem Linienbus an der Kreuzung Von-Garßen-Straße/Astfelder Straße für einen erheblichen Rückstau. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand. Dennoch musste Autofahrerinnen und Autofahrer nicht nur hier sondern auch an vielen Orten im Landkreis Geduld aufbringen, um an ihr Ziel zu kommen.

Aufgrund des ergiebigen Schneefalls wurde die Bundesstraße 4. zwischen Torfhaus und der Marienteichbaude am Vormittag zwischen 09.00 Uhr und 10.10 Uhr zum Zwecke der Straßenräumung durch die Straßenmeisterei Braunlage in beide Richtungen gesperrt.

Im gesamten Landkreis kam es zu Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Fahrzeuge.

Die angespannte Verkehrslage dauert zur Stunde noch an.

