Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.11.2023

Goslar (ots)

GS-Ohlhof

-Einbruch in Wohnhaus

Am 29.11.2023, zwischen 14.00 - 20.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Goslarer Stadtteil Ohlhof ein. Sie betraten mehrere Räume und suchten offenbar zielgerichtet nach für sie lohnenswerten Dingen. Hierbei erbeuteten sie Diebesgut in vierstelliger Höhe.

Das zuständige zweite Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Anwohner im Bereich des Mörikeweges und näherer Umgebung um Mitteilung evtl. tatrelevanter Hinweise an die Telefonnummer 05321 / 3390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell