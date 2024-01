Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Weiterer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Arbeitsunfall

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein Arbeiter nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf einer Baustelle in der Gellertstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige war gegen 7.35 Uhr mit dem Abladen von Material beschäftigt, als aus noch ungeklärter Ursache ein nebenan stehender, mehr als 30 Kilogramm schwerer Stahlsprieß umstürzte und den Mann am Kopf traf. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Burladingen (ZAK): Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Burladingen erlitten. Ein 26-Jähriger war gegen 17.20 Uhr mit einem VW T-Roc von einem Tankstellengelände aus nach links auf die Gammertinger Straße in Richtung Ortsmitte eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 78 Jahre alten Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell