Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hinzweiler (ots)

24-Jähriger fällt bei Verkehrskontrolle negativ auf. Der junge Mann wurde am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße überprüft. Während der Kontrolle stellte die Streife fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb er sich einer Blutprobe zur Klärung der Drogenbeeinflussung unterziehen musste. Da in seinem Fahrzeug auch noch geringe Mengen an Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe gefunden wurde, wird gegen ihn wegen mehrerer Delikte ermittelt. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell