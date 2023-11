Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Metzgerei

Niedermohr (ots)

Bisher unbekannte Täter brechen in der Hauptstraße in Niedermohr in eine Metzgerei ein und entwenden u.a. einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zutritt zum Gebäude, in dem sie die Tür mit einem bisher unbekannten Werkzeug aufhebelten. Im Innern wurden anschließend mehrere Gegenstände und Bargeld entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug verwandt haben. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 13 Uhr und 04 Uhr vom 21. auf den 22. November.|pilan

Sachdienliche Hinweise zur Tat melden Sie bitte bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl, Tel.: 06371 805-0.

