Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein Roller in der Jakobstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 33-jährige Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern konnte keinen Führerschein vorweisen und gab an, noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pirok

