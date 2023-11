Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der L 385 schwer verletzt. Der 45-jährige Mann aus dem Donnersbergkreis befuhr gegen 19:15 Uhr die Landesstraße in Richtung Kirchheimbolanden, kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW frontal gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich vom unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen der späteren Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch bei ihm festgestellt, ein Atemalkoholtest konnte jedoch nicht durchgeführt werden. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er wurde dort anschließend auch stationär aufgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, es erfolgt ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, so dass dieses abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. |pirok

