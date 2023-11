Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht - Pritschenwagen mit grauer Plane gesucht

Rockenhausen, OT Marienthal (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag, um 15:30 Uhr, wurde in der Rockenhauser Straße ein in Richtung Kirchheimbolanden fahrender weißer Ford Transit mit KIB-Kennzeichen von einem entgegenkommenden Pritschenwagen mit grauer Plane am linken Außenspiegel touchiert. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem Spiegelgehäuse entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell