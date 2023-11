POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Umspannwerk

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am Mittwoch Morgen kommt es an der Kreissparkasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vom dortigen Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und streifte ein bevorrechtigtes Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher mit einem blauen Kia in Fahrtrichtung Bruchmühlbach-Miesau. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von 1000 Euro ...

mehr