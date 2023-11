Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Mittwoch Morgen kommt es an der Kreissparkasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vom dortigen Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und streifte ein bevorrechtigtes Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher mit einem blauen Kia in Fahrtrichtung Bruchmühlbach-Miesau. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373-8220 zu melden. |pikus

