Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Dörrmoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es auf der L 386 zu einem Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss.

Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kusel befuhr gegen 6 Uhr die Landesstraße in Richtung Rockenhausen. Nach eigenen Angaben musste er nach einer Rechtskurve wegen einem am Straßenrand stehenden Rotwild so stark abbremsen, dass er nach links von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Feld stehenblieb. An seinem Fahrzeug wurde die Frontstoßstange beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, es erfolgt ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einer Geldstrafe und einem längeren Fahrverbot rechnen. Zudem wird gegen ihn auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell