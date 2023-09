Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rohrbach: Über 1,8 Promille - Betrunken Fahrrad gefahren

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:25 Uhr beobachteten Polizeibeamte des Polizeireviers Sinsheim einen Radfahrer, welcher in starken Schlangenlinien die Heilbronner Straße befuhr. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille hatte. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und einer Meldung an die Führerscheinstelle zu rechnen. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Jugendliche inklusive Fahrrad an seine Mutter überstellt.

