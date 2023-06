POL-MFR: (748) Schwerer Unfall im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Altdorf (ots) - In der Nacht von Freitag (23.06.2023) auf Samstag (24.06.2023) brachen Unbekannte in ein Fitnessstudio in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) ein und entwendeten hochwertige Geräte. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 08:30 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in die Räumlichkeiten des Fitnessstudios in der Hauptstraße ein. Hier entwendeten sie gezielt zwei ...

mehr