POL-MFR: (747) Einbruch in Fitnessstudio - Zeugen gesucht

Altdorf (ots)

In der Nacht von Freitag (23.06.2023) auf Samstag (24.06.2023) brachen Unbekannte in ein Fitnessstudio in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) ein und entwendeten hochwertige Geräte. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 08:30 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in die Räumlichkeiten des Fitnessstudios in der Hauptstraße ein.

Hier entwendeten sie gezielt zwei hochwertige Sportgeräte sowie dazugehöriges Zubehör.

Der Entwendungsschaden dürfte bei über 40.000 Euro liegen.

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Schwabach. Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

