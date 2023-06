POL-MFR: (744) Jugendliche bedrohten 13-Jährigen mit Messer - Zeugen gesucht

Weißenburg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (23.06.2023) brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Weißenburg ein und entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 05:00 Uhr teilten Zeugen einen optischen Alarm an einem Geschäft in der Augsburger Straße mit. Die Beamten der Polizeiinspektion Weißenburg fanden ...

mehr