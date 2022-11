Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seniorenpaaar überschlägt sich mit Pkw

Göhren (ots)

Am Freitagmittag wurden die Rettungskräfte auf die Eisenberger Straße gerufen, da sich dort ein Pkw überschlagen hat. Als Feuerwehr, Notarzt und die Polizei an der Unfallstelle eintrafen, konnte zum Glück festgestellt werden, dass niemand im Fahrzeug eingeklemmt war. Der Fahrer (77) und seine Gattin (72) wurden zur Beobachtung mit ins Krankenhaus genommen. Ersten Erkenntnissen nach war der Fahrzeuglenker in einer Kurve auf den Randstreifen geraten und nach einem folgenden Schleudern und Überschlag im Straßengraben zum Stehen gekommen.

