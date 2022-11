LPI-G: Früh um drei Verkehrskontrolle durch die Polizei

Gera (ots) - Weida/Zedlitz: In den Morgenstunden des 18.11.2022 kollidierte ein Pkw mit einem Zaun in der Ortslage Weida. Der Fahrer entfernte sich daraufhin mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch nach Zeugenhinweisen durch die Polizei festgestellt werden. Der Grund hierfür wurde schnell klar: Im Kofferraum des Pkw befand sich eine nicht geladene Schusswaffe und ein Motorrad, welches in der Nacht ...

