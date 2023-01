POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Schülerin - Polizei sucht Fahrerin eines roten Kleinwagens

Schwerte (ots) - Bisher unbekannte Einbrecher drangen am Dienstag (11.01.2023) in ein Einfamilienhaus an der Hagener Straße ein. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 22.45 Uhr schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit einem im Haus vorgefundenen Fahrzeugschlüssel ...

