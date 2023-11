Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sattelzug kollidiert mit der Schutzplanke - Autobahn voll gesperrt

Bild-Infos

Download

BAB 6 - Wattenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 45-jähriger aus der Vorderpfalz mit seinem Sattelzug die BAB 6 in Richtung Mannheim. In der Gefällstrecke vor der Anschlussstelle Wattenheim, verlor der Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gespann. Er kollidierte zunächst mit der rechten und dann mit der Mittelschutzplanke. Der Sattelzug kam anschließend mitten auf beiden Fahrsteifen zum stehen. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und wurde vorsorglich in das Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern verbracht. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein verständigtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 100.000 Euro belaufen. Die Richtungsfahrbahn Mannheim war bis ca. 02.00 Uhr heute Morgen zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell