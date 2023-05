Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Polizei St. Wendel in Aktion Informationsveranstaltungen/ Infostände zur Präventionskampagne des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes "Enkeltrick & Co - Nicht mit uns!"

Polizei St. Wendel in Aktion

Mit der aktuellen Präventionskampagne des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes "Enkeltrick & Co - Nicht mit uns!" wird auf mehrere Betrugsmaschen aufmerksam gemacht.

In der Regel werden die Betroffenen per Telefon oder Messenger kontaktiert. Ziel ist es meist bei ihren Opfern Ängste auszulösen und Abhängigkeiten zu schaffen, um so an ihr Geld zu gelangen. Im Jahr 2022 wurden im Saarland fast 4000 Fälle von versuchtem Telefonbetrug zum Nachteil von älteren Menschen registriert. Hierbei wurden ca. 1,8 Millionen Euro erbeutet. Dabei handelt es sich nur um zur Anzeige gebrachte Schadenssumme. Es wird hier von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.

Auch im Zuständigkeitsbereich der PI St. Wendel ist ein deutlicher Anstieg dieser Straftaten erkennbar. Die Polizeiinspektion St. Wendel führt deshalb mehrere Präventionsveranstaltungen mittels eines Informationsstandes durch.

Neben Polizeibeamten der Polizeiinspektion St. Wendel werden auch Vertreter des "Weißen Rings" und Seniorensicherheitsberater des Landkreises vor Ort beratend tätig sein.

Der Auftakt zur Informationsreihe findet am Freitag, 12. Mai 2023, auf dem Schlossplatz in St. Wendel statt.

Im Mai und Juni sind mehrere Termine in den im Zuständigkeitsbereich der PI St. Wendel liegenden Kommunen (Freisen, Marpingen, Namborn, Oberthal und Tholey) sowie der Stadt St. Wendel vorgesehen:

Datum Ort Uhrzeit genaue Örtlichkeit*

12.05.2023, WND,10.00-14.00 Uhr, Schlossplatz

25.05.2023, Tholey,10.00-14.00 Uhr, Parkplatz Edeka/Lidl

01.06.2023, Freisen,10.00-14.00 Uhr,Parkplatz Freisbachcenter

15.06.2023, Namborn, 10.00-14.00 Uhr, Allerburg (Seite Gillen)

22.06.2023, Marpingen, 10.00-14.00 Uhr, Parkplatz Edeka

29.06.2023, Oberthal, 10.00-14.00 Uhr,Rathausvorplatz

06.07.2023, WND, 10.00-14.00 Uhr, Globus Parkdeck (*aktueller Stand - Änderungen vorbehalten)

