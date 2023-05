Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pkw überschlagen, Fahrerin eingeklemmt

St. Wendel (ots)

Am Sonntag gegen 13:20h fuhr eine 69-jährige Frau aus St. Wendel mit ihrem Ford Ka die Landstraße von Winterbach in Richtung Bliesen. Vor der Einfahrt zum Wallesweilerhof kam die Fahrerin aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, kam dieses ins Schleudern, überschlug sich in der Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Es rückten mehrere Feuerwehren aus und mussten die eingeklemmte Fahrerin aus dem Unfallfahrzeug bergen. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Landstraße zwischen Winterbach und Bliesen war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für ca. 90min voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell