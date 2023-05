Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses in Theley

Bliesen, Johann-Adams-Mühle (ots)

Am Samstag, den 06.05.2023 kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Brand in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses in Theley, welches in der Johann-Adam-Mühle sich befindet. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Mehrfamilienhaus konnte verhindert werden. Menschen befanden sich nicht im Anwesen. Am Anbau entstand Sachschaden, das Anwesen selbst war aber weiterhin bewohnbar. Durch den Brand sind mehrere Katzen verendet. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

