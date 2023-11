Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht am Turbinenkreisel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 15.40 Uhr, befuhr eine 54-Jährige mit ihrem blauen Opel Adam die Landstraße von Karsau kommend und musste an der Einfahrt zum Turbinenkreisel anhalten. Ein 34 Jahre alter Fahrer eines blauen Kleintransporters hielt ebenfalls hinter dem Pkw der 54-Jährigen an. Ein hinter dem 34-Jährigen fahrender Pkw-Fahrer bemerkte die beiden stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf, welcher auf den Opel Adam geschoben wurde. Die 54-Jährige sowie der 34-Jährige machten die Fahrbahn frei und stellten ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand ab. In dieser Zeit fuhr der zuvor auffahrende Pkw an den Beiden vorbei in den Kreisverkehr ein und entfernte sich. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Es könnte sich dabei um einen braunen VW mit Lörracher Kennzeichen handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell